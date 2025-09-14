Milli Boksör Büşra Işıldar’dan Çifte Gümüş Gururu! İki Ülkede İki Madalya, Dünya İkincisi Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İngiltere’nin Liverpool kentinde düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası’nda kadınlar 75 kilo finalinde Türkiye’yi temsil eden milli boksör Büşra Işıldar, gümüş madalya kazandı.

DÜNYA İKİNCİSİ OLDU

Finalde üç kez Avrupa şampiyonu olan İrlandalı Aoife O’Rourke ile karşılaşan Büşra, rakibine 5-0’lık skorla mağlup oldu ve dünya ikincisi olarak turnuvayı tamamladı.

ÇİFTE MADALYA

2025 yılı Büşra Işıldar için madalyalarla dolu geçti. Mart ayında Sırbistan’da yapılan Dünya Boks Şampiyonası’nda da finale yükselen ve gümüş madalyayı kazanan başarılı sporcu, aynı yıl ikinci kez dünya şampiyonalarında madalya elde etmiş oldu.

BÜŞRA IŞILDAR KİMDİR?

İstanbul doğumlu milli boksör Büşra Işıldar, 2002 yılında dünyaya geldi. Boks kariyerine 14 yaşında başlayan Büşra, kısa sürede önemli başarılar elde etti.

Fenerbahçe Spor Kulübü çatısı altında mücadele eden Işıldar, disiplinli çalışmalarıyla önce kulüp seviyesinde parladı, ardından milli takıma yükseldi. 2017 yılında İstanbul Şampiyonu olarak adını duyuran genç sporcu, Türkiye Yıldız, Genç ve Büyük Kadınlar Ferdi Boks Şampiyonası’nda altın madalyalar kazanarak kariyerinde önemli bir sıçrama yaptı.

Kaynak: AA