Bakan Fidan, Doha’daki İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Zirvesinde

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha’da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Son Güncelleme:
Bakan Fidan, Doha’daki İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Zirvesinde
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar’ın başkenti Doha’da gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı ile Arap Ligi’nin Olağanüstü Ortak Zirvesi kapsamında düzenlenen Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılım sağladı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bakan Fidan’ın Doha’daki zirve çerçevesinde gerçekleştirilen toplantıda yer aldığı belirtildi.

Kaynak: ANKA

Etiketler
Hakan Fidan Katar
Son Güncelleme:
Bu Bardaklardan Kahve İçmeden Önce İki Kez Düşünün Bu Bardaklardan Kahve İçmeden Önce İki Kez Düşünün
Prof. Dr. Orhan Şen'den Son Dakika Uyarısı: Yaz Sıcağında Lapa Lapa Kar Yağacak! Yaz Sıcağında Lapa Lapa Kar Yağacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Gazze Diplomasisi: İlk Durak Katar Kritik Gazze Diplomasisi.... İlk Durak Katar
Çernobil Rezervinde Yıllar Sonra Ortaya Çıktı! Bilim Dünyası Şoke Oldu Çernobil Rezervinde Yıllar Sonra Ortaya Çıktı! Bilim Dünyası Şoke Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Buralara Ayak Basan Geri Dönmek İstemiyor! Dünyanın En Güzel 50 Köyü Açıklandı: Türkiye'den Tek Orası Girdi Dünyanın En Güzel 50 Köyü Açıklandı
Kurultay Davası Öncesi Kritik Hamle: CHP, Genel Merkezde 'Direniş' Başlatıyor CHP, Genel Merkezde 'Direniş' Başlatıyor
Özgür Özel’den İktidara ‘Hodri Meydan’: 'Manavgat İddianamesiyle Birlikte Görüntüleri Yayınlayacağım' Özgür Özel’den İktidara ‘Hodri Meydan'
Kademeli Emeklilik Yasası Meclis’te! Kadın Erken Yaş ve Prim Tablosu Açıklandı Kademeli Emeklilik Yasası Meclis’te
Meteoroloji İl İl Uyardı! Sağanak Yağış Geliyor Meteoroloji İl İl Uyardı! Sağanak Yağış Geliyor