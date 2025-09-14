Bakan Fidan, Doha’daki İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Zirvesinde
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha’da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar’ın başkenti Doha’da gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı ile Arap Ligi’nin Olağanüstü Ortak Zirvesi kapsamında düzenlenen Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılım sağladı.
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bakan Fidan’ın Doha’daki zirve çerçevesinde gerçekleştirilen toplantıda yer aldığı belirtildi.
Kaynak: ANKA
Son Güncelleme: