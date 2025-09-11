Van’da Aniden Bastıran Yağmur Hayatı Olumsuz Etkiledi

Van’da öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış, kent merkezinde günlük yaşamı aksattı. Kısa sürede etkisini artıran yağmur, bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu.

Yağış nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken, araç sürücüleri ilerlemekte zorlandı. Vatandaşlar ise yağmurdan korunmak için bina altlarına ve iş yerlerine sığındı. Bazı yayaların suyla kaplı yollardan geçebilmek için farklı yollar denediği gözlemlendi.

Su birikintilerinin yoğun olduğu bölgelerde Karayolları ve belediye ekipleri tarafından temizlik ve tahliye çalışmaları başlatıldı. Trafiğin aksamaması için kavşaklarda görev alan polis ekipleri, yönlendirme yaptı.

Bazı esnaflar ise dükkanlarının önünde biriken suyu kendi imkânlarıyla temizlemeye çalıştı. Meteorolojiden alınan bilgilere göre, kentte yağışların aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

