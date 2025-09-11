Çorum'da Uyuşturucu Operasyonu! 2 Kişi Gözaltında

Çorum’un Alaca ilçesinde gerçekleştirilen yol kontrolü sırasında bir araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla bağlantılı iki kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Alaca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çorum-Alaca kara yolunda denetim gerçekleştirdi. Şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada, 24 adet sentetik ecza hap ile 3,26 gram sentetik uyuşturucu madde bulundu. Araçta bulunan A.H. ve Ö.G. isimli şahıslar olay yerinde gözaltına alındı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

