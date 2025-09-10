Ankara Beypazarı’nda Kamyon Şarampole Devrildi: Sürücü Yaralı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara’nın Beypazarı ilçesi Kırbaşı mevkiinde trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği bir kamyon, şarampole devrildi. Kaza sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan kamyon sürücüsü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumu hakkında henüz detaylı bilgi verilmezken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Olayın nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA