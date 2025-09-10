Ankara Beypazarı’nda Kamyon Şarampole Devrildi: Sürücü Yaralı

Ankara’nın Beypazarı ilçesinde kontrolden çıkan bir kamyon şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü, hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Son Güncelleme:
Ankara Beypazarı’nda Kamyon Şarampole Devrildi: Sürücü Yaralı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara’nın Beypazarı ilçesi Kırbaşı mevkiinde trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği bir kamyon, şarampole devrildi. Kaza sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan kamyon sürücüsü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumu hakkında henüz detaylı bilgi verilmezken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Olayın nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.

Erzurum Karayazı’da Feci Kaza! 3 Ölü, 1 Ağır YaralıErzurum Karayazı’da Feci Kaza! 3 Ölü, 1 Ağır YaralıGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Ankara Trafik kazası
Son Güncelleme:
Isparta’da Uyuşturucu Operasyonu Isparta’da Uyuşturucu Operasyonu
Temizlikte Herkes Aynı Hatayı Yapıyor: Evi Süpürürken Aslında Kirletiyorsunuz! İşte 6 Hata Temizlikte Herkes Aynı Hatayı Yapıyor: Evi Süpürürken Aslında Kirletiyorsunuz! İşte 6 Hata
Edirne'de 5 Düzensiz Göçmen Yakalandı Edirne'de 5 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Herkese Kolayca Aşık Olabilen Burç Belli Oldu Herkese Kolayca Aşık Olabilen Burç Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
CHP'nin Kurultay Başvurusuna Ret: AYM'den Kritik Karar, Davada Tarih Değişti CHP'nin Kurultay Başvurusuna Ret
Kocaeli'de Kimyasal Sızıntı Alarmı! 'Dışarı Çıkmayın, Pencereleri Açmayın' Kocaeli'de Kimyasal Sızıntı Alarmı
CHP’de ‘Beykoz’ Depremi! 3 İsim Birden İstifa Etti CHP’de ‘Beykoz’ Depremi
Beykoz’da Siyasi Deprem: İstifalar Peş Peşe Geldi… Belediye AKP’ye mi Geçecek? İstifalar Peş Peşe Geldi… Belediye AKP’ye mi Geçecek?
Antalya'da Belediyeye Yeni Operasyon: Bir Kanala Kayyım Atandı, Eski Gelin de Gözaltında Antalya'da Belediyeye Yeni Operasyon