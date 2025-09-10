Edirne'de 5 Düzensiz Göçmen Yakalandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Edirne'de Atatürk Bulvarı üzerinde yapılan asayiş ve trafik uygulamasına, İl Göç İdaresi’nin Mobil Göç Noktası aracı da destek verdi. Denetim sırasında durdurulan yabancı uyrukluların kimlik kontrolleri yapıldı.

Yasal belgeleri bulunmayan 5 kişi, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Kaynak: AA