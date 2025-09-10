Edirne'de 5 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Edirne'de polis ekipleri ile İl Göç İdaresi'nin ortaklaşa gerçekleştirdiği denetimlerde, yasa dışı yollarla yurda giriş yaptığı tespit edilen 5 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de Atatürk Bulvarı üzerinde yapılan asayiş ve trafik uygulamasına, İl Göç İdaresi’nin Mobil Göç Noktası aracı da destek verdi. Denetim sırasında durdurulan yabancı uyrukluların kimlik kontrolleri yapıldı.
Yasal belgeleri bulunmayan 5 kişi, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.
