Manavgat’ta İki Otomobil Çarpıştı: Bir Kişi Yaralandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Antalya’nın Manavgat ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde, Çetin Emeç Caddesi üzerinde bugün (9 Eylül 2025) öğleden sonra bir trafik kazası meydana geldi. Bahri B. yönetimindeki 51 ACU 740 plakalı otomobil, 5027 sokağa dönmek isterken, aynı caddede Sorgun Bulvarı istikametine seyreden Nejmettin Ö. idaresindeki 07 BSY 515 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle 51 ACU 740 plakalı araçta yolcu olarak bulunan İlknur B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı İlknur B., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA