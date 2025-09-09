Bafra’da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Samsun’un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, İshaklı Mahallesi’nde 64 adet sentetik ecza hapı ve 2 bin 250 TL ele geçirildi. Şüphelilerden K.T., uyuşturucu ticareti suçlamasıyla tutuklandı.

Samsun’un Bafra ilçesi İshaklı Mahallesi’nde, İl Emniyet Müdürlüğü Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından savcılık koordinesinde bir uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda, şüpheliler O.K. ve K.T.’nin üzerinde yapılan aramalarda toplam 64 adet sentetik ecza hapı bulundu. O.K.’nin üzerinden 45 adet, K.T.’nin üzerinden ise 19 adet sentetik hap ele geçirildi. Ayrıca, K.T.’nin üzerinde uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 250 TL nakit paraya el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerden K.T., emniyetteki işlemlerinin ardından Bafra Adliyesi’ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan K.T., “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçlamasıyla tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi. O.K. ile ilgili işlemlerin ise devam ettiği öğrenildi. Emniyet yetkilileri, Bafra’da uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: İHA

Samsun
