Erzurum Karayazı’da Feci Kaza! 3 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Erzurum’un Karayazı ilçesinde meydana gelen trafik kazası büyük bir faciaya yol açtı. Kazada aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Karayazı’nın Bezirhane Mahallesi yolunda meydana geldi. Muş Malazgirt yönünden gelen otomobil, iddiaya göre sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Savrulan araç defalarca takla atarak yaklaşık 15 metre sürüklendi.

Meydana gelen kazada araçta bulunan anne, baba ve oğulları hayatını kaybederken, sürücü ağır yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Feci kazanın ardından jandarma ve polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

