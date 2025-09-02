Trump Yeni Planını Tozlu Raflardan İndirdi! Zamanı 78 Yıl Geriye Taşıyacak

Bugün ABD Savunma Bakanlığı’na (Pentagon) ilişkin önemli bir açıklama yapacağını bildirilen ABD Başkanı Donald Trump’ın Savunma Bakanlığı’nın adını 1947 yılındaki ismine dönüştüreceği iddia edildi.

Kısa süre önce 5 gün boyunca sırra kadem basmasıyla ABD basınının gündemine oturan ABD Başkanı Donald Trump, dikkat çeken adımlar atmaya devam ediyor.

Beyaz Saray, Trump’ın bugün ABD Savunma Bakanlığı’na (Pentagon) ilişkin önemli bir açıklama yapacağını bildirdi, gözler yeniden Trump’a çevrildi.

Trump’ın Oval Ofis’te bir basın açıklaması yapacağının ifade edildiği açıklama sonrasında bu açıklamada Savunma Bakanlığı ile ilgili bir değişimi bildireceği iddiaları gündem oldu.

İddialara göre Trump, Savunma Bakanlığı’nın adını 1947 öncesindeki haliyle yeniden “Savaş Bakanlığı” yapmayı planlıyor.

Öte yandan Trump’ın bu değişimde “yeniden adlandırmayı” nasıl gerçekleştireceğine dair henüz kesinleşmiş bir yöntem olmadığı söylenirken, bunun yasa ile yapılması gerektiğinin de altı çizildi.

Kaynak: ANKA

