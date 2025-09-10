Isparta’da Uyuşturucu Operasyonu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Isparta’da polisin hedef aldığı uyuşturucu şebekesine yönelik operasyon, önemli sonuçlar doğurdu. Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önleme çalışmaları kapsamında titiz bir operasyon gerçekleştirdi. Bu kapsamda, 34,55 gram metamfetamin, 24 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid, 1 adet hassas terazi, 3 adet ruhsatsız tabanca ve 24 bin 550 TL nakit para ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak’ suçundan adli işlem başlatıldı. Bunlardan bir şüpheli ise ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti’ suçlamasıyla adli makamlara sevk edildi ve mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyet yetkilileri, uyuşturucuyla mücadelede kararlılık mesajı vererek, benzer operasyonların devam edeceğini belirtti. Soruşturma kapsamında diğer şüphelilerin ifadeleri de alınıyor.

Kaynak: İHA