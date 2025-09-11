Motosiklet Kazasında 1 Kişi Yaralandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Edinilen bilgilere göre, Serkan Y. yönetimindeki motosiklet, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada yere savrulan sürücü yaralanırken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

Hastanede tedavi altına alınan Serkan Y.’nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA