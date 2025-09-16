Mersin'de Anne Dehşeti! 5 Yaşındaki Oğlunu Katletti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Mersin'in Toroslar ilçesi dehşet verici bir olayla sarsıldı. Mevlana Mahallesi'ndeki apartmanda yaşayan 27 yaşındaki Revşan, evlerinde henüz belirlenmeyen nedenle 5 yaşındaki oğlu Mert Veysel K'nin boğazını bıçakla kesti.

İkametteki bağırış seslerini duyanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bazı aile yakınları ve komşular tarafından hastaneye götürülen çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, 4 çocuk annesini gözaltına aldı.

Kaynak: AA