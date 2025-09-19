THY’den Ucuza Avrupa Seyahati! 129 Dolara Uçuş Fırsatı Başlıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türk Hava Yolları (THY), Avrupa uçuşları için yeni bir kampanyaya imza attı. THY İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’den Güney Avrupa’ya seyahat edecek yolcular, sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan indirimli fiyatlarla uçma şansı yakalayacak.

129 DOLARDAN BAŞLAYAN BİLETLER

Kampanya kapsamında, 26 Eylül 2025’e kadar satın alınacak biletler için 1 Kasım 2025-15 Mart 2026 tarihleri arasındaki seyahatlerde geçerli fiyatlar şöyle:

Atina ve Selanik: 129 dolar

Roma, Milano ve diğer İtalya şehirleri: 169 dolar

Barselona, Madrid ve diğer İspanya şehirleri: 199 dolar

Paris: 209 dolar

Lizbon ve Porto: 219 dolar

İNTERNET SİTESİNE ÖZEL İNDİRİM

Belirtilen fiyatlar sadece THY’nin resmi internet sitesi üzerinden yapılacak bilet alımlarında geçerli olacak. Satış ofisleri ve acentelerde fiyat farklılıkları yaşanabileceği belirtildi.

Kampanyaya dair kapsam dışı tarihler ve diğer ayrıntılara turkishairlines.com adresinden ya da çağrı merkezinden ulaşılabilecek.

Kaynak: AA