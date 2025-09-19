SGK Uzmanı Özgür Erdursun’dan SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Tarihi Uyarı: ‘Yılbaşını Beklemeyin’ Diyerek Kara Haberi Verdi!

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, yılbaşına sayılı günler kala SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yeni bir uyarı yaptı. ‘Yılbaşını beklemeyin’ diyerek kara haberi verdi. Bunu yapmayanların maaşlarında yüzde 5 kesinti olacak. İşte Özgür Erdursun’un dikkat çeken açıklamaları…

Son Güncelleme:
SGK Uzmanı Özgür Erdursun’dan SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Tarihi Uyarı: ‘Yılbaşını Beklemeyin’ Diyerek Kara Haberi Verdi!
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’de milyonlarca kişi emeklilik için gün saymakta. Bu süreçte belirli süreçler maaşlarınızı direkt olarak etkileyebiliyor. Bu konuda önemli açıklamalarda bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Özgür Erdursun, yılbaşını işaret etti. Erdursun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için kritik uyarıda bulundu.

‘YILBAŞINI BEKLEMEYİN!’

Emeklilik için yılbaşını bekleyenler dikkat! Özgür Erdursun, yılbaşından sonra emekli olanların maaşlarında yüzde 5 maaş kesintisi yaşayacağını ifade etti.

SGK Uzmanı Özgür Erdursun’dan SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Tarihi Uyarı: ‘Yılbaşını Beklemeyin’ Diyerek Kara Haberi Verdi! - Resim : 1

MAAŞLARDA YÜZDE 5 KESİNTİ OLACAK

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“En çok sorulan sorulardan biri: “Şimdi mi emekli olayım, yılbaşını mı bekleyeyim?”

• Emekli Sandığı (4C): Emekli Sandığı mensupları için yıl sonu ya da yılbaşı arasında maaş açısından bir fark bulunmamaktadır. Dolayısıyla başvuru tarihine göre bir kayıp söz konusu değildir.

SGK Uzmanı Özgür Erdursun’dan SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Tarihi Uyarı: ‘Yılbaşını Beklemeyin’ Diyerek Kara Haberi Verdi! - Resim : 2
SGK Uzmanı Özgür Erdursun

• SSK (4A) ve Bağkur (4B): • 31 Aralık 2025 tarihine kadar emekliliği hak ettiği halde başvurusunu yapmayanlar, • Emeklilik dilekçesini 2026’ya bıraktıklarında,

• Emekli aylıklarında yaklaşık %5 civarında bir kayıp yaşayacaklardır. Bu nedenle özellikle SSK ve Bağkur kapsamındaki çalışanların, hak ediş tarihlerini dikkatle takip etmeleri ve dilekçe zamanlamasını doğru yapmaları büyük önem taşıyor.”

1999-2002-2008 SGK Girişlilere 5 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı! 3.600 Gün Primle Emeklilik Şartlı Detaylar Sıralandı1999-2002-2008 SGK Girişlilere 5 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı! 3.600 Gün Primle Emeklilik Şartlı Detaylar SıralandıEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Özgür Erdursun Emekli Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
Son Güncelleme:
Tek Tesellimiz Bu Oldu! Leroy Sane, Şampiyonlar Ligi’nde Tarihe Geçti
Leroy Sane, Devler Ligi Tarihine Geçti!
Türkiye’de Peynir Ekmek Gibi Satılıyordu! Otomotiv Devi 600 Bin Aracını Geri Çağırdı: Ölüm Riski Taşıyor
Otomotiv Devi 600 Bin Aracını Geri Çağırdı
5-1'lik Tarihi Mağlubiyet Sonrası Okan Buruk’tan Flaş Açıklama! Bakın Yenilginin Faturasını Kime Kesti
Yenilginin Faturasını O İsme Kesti
ÇOK OKUNANLAR
AKP'li Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur Gözaltına Alındı AKP'li Belediye Başkanı Gözaltında
1999-2002-2008 SGK Girişlilere 5 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı! 3.600 Gün Primle Emeklilik Şartlı Detaylar Sıralandı 1999-2008 SGK Girişlilere 5 Yıl Erken Emeklilik
AKP'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Şok Sözler! Bu İddia Çok Konuşulacak: 'Önceliğim Onu İçeri Attırmak' Bu İddia Çok Konuşulacak: 'Önceliğim Onu İçeri Attırmak'
Cevizlibağ KYK Skandalı Sonrası Flaş Gelişme! Bakanlık Duyurdu, Görevden Alındılar Cevizlibağ KYK Skandalı Sonrası Flaş Gelişme!
Ali Yerlikaya’nın Yardımcısı Cumhurbaşkanı ile Ne Konuştu? Özel Görüşmenin Perde Arkası Sızdı… Öğrenir Öğrenmez Özel Kalemine Hesap Sordu Ali Yerlikaya’nın Yardımcısı Cumhurbaşkanı ile Ne Konuştu? Perde Arkası Sızdı