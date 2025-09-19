SGK Uzmanı Özgür Erdursun’dan SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Tarihi Uyarı: ‘Yılbaşını Beklemeyin’ Diyerek Kara Haberi Verdi!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’de milyonlarca kişi emeklilik için gün saymakta. Bu süreçte belirli süreçler maaşlarınızı direkt olarak etkileyebiliyor. Bu konuda önemli açıklamalarda bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Özgür Erdursun, yılbaşını işaret etti. Erdursun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için kritik uyarıda bulundu.

‘YILBAŞINI BEKLEMEYİN!’

Emeklilik için yılbaşını bekleyenler dikkat! Özgür Erdursun, yılbaşından sonra emekli olanların maaşlarında yüzde 5 maaş kesintisi yaşayacağını ifade etti.

MAAŞLARDA YÜZDE 5 KESİNTİ OLACAK

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“En çok sorulan sorulardan biri: “Şimdi mi emekli olayım, yılbaşını mı bekleyeyim?”

• Emekli Sandığı (4C): Emekli Sandığı mensupları için yıl sonu ya da yılbaşı arasında maaş açısından bir fark bulunmamaktadır. Dolayısıyla başvuru tarihine göre bir kayıp söz konusu değildir.

SGK Uzmanı Özgür Erdursun

• SSK (4A) ve Bağkur (4B): • 31 Aralık 2025 tarihine kadar emekliliği hak ettiği halde başvurusunu yapmayanlar, • Emeklilik dilekçesini 2026’ya bıraktıklarında,

• Emekli aylıklarında yaklaşık %5 civarında bir kayıp yaşayacaklardır. Bu nedenle özellikle SSK ve Bağkur kapsamındaki çalışanların, hak ediş tarihlerini dikkatle takip etmeleri ve dilekçe zamanlamasını doğru yapmaları büyük önem taşıyor.”

Kaynak: Haber Merkezi