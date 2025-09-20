Düğünde Atılan Havai Fişekler Az Kalsın Faciaya Dönüşüyordu!

Mersin'de düğün eğlencesi az kalsın felakete dönüşüyordu. Kullanılan havai fişeklerden çıkan yangın, ormana sıçramadan söndürüldü.

Düğünde Atılan Havai Fişekler Az Kalsın Faciaya Dönüşüyordu!
Mersin’in Silifke ilçesinde gece saatlerinde Becili Mahallesi’ndeki düğün salonunun arkasında alevler yükseldi. Eğlence sürerken yangını görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı.

Yangın kontrol altına alınarak söndürüldü, ancak bazı ağaçlar zarar gördü. Havai fişeklerden çıktığı öne sürülen yangınla ilgili inceleme başlatılırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: DHA

