Elazığ’da İki Otomobil Çarpıştı! 1 Yaralı

Elazığ’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı.

Elazığ’da İki Otomobil Çarpıştı! 1 Yaralı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kaza, Malatya Caddesi Misland kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 ADS 008 ile 23 FS 133 plakalı otomobiller çarpıştı.

Kazada, 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerine kazayla ilgili inceleme yaptı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Elazığ Trafik kazası
Bilim Dünyasından Ezber Bozan Sonuç: Dedikodunun Bilinmeyen Faydası Ortaya Çıktı Dedikodunun Bilinmeyen Faydası Ortaya Çıktı
Ordu'da Denizde Hortum Oluştu Ordu'da Denizde Hortum
CHP Olağanüstü Kurultay Kararı: Tam Kanunsuzluk Nedir, Hangi YSK Kararlarında Bu İfadeye Rastlandı? Tam Kanunsuzluk Nedir?
Mersin’de Ters Yönde Giden Sürücü 3 Araçlık Kazaya Neden Oldu Mersin’de Ters Yönde Giden Sürücü 3 Araçlık Kazaya Neden Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Karadeniz'de Sel Felaketi! Köprü Çöktü, Yollar Kapandı; Yaralılar Var Karadeniz'de Sel Felaketi! Köprü Çöktü, Yollar Kapandı
AKP'de İstifa Depremi! Görevden Ayrılan İl Başkanı Sayısı 7'ye Çıktı Görevden Ayrılan AKP'li İl Başkanı Sayısı 7'ye Çıktı
BDDK’dan Onay Çıktı! Türkiye’ye Yeni Bir Banka Daha Geliyor! İsmi Şimdiden Belli Oldu BDDK’dan Onay Çıktı! Türkiye’ye Yeni Bir Banka Daha Geliyor! İsmi Şimdiden Belli Oldu
Beyoğlu'nda Taksiciye Korkunç Saldırı: Başından Vurularak Öldürüldü Beyoğlu'nda Taksiciye Korkunç Saldırı
Peşe Peşe İstifalar Sonrası AKP’den İlk Açıklama Peşe Peşe İstifalar Sonrası AKP’den İlk Açıklama