63 Saatlik Kabustan Geriye Kalan... Köyceğiz Artık Kömür Karası

Türkiye'nin turizm cennetlerinden biri olan Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki kabus tam 63 saat sonra sona erdi. Orman yangınında 3 bin hektarın üzerinde alan küle döndü. Bölgeden gelen son görüntüler yürekleri dağladı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesine bağlı kırsal Akköprü Mahallesi'nde 19 Eylül günü saat 00.30 sıralarında orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan çok sayıda ekip sevk edildi.

ŞİDDETLİ RÜZGARLA ALEVLER YAYILDI

Saatteki hızı 71 kilometreye kadar ulaşan fırtına nedeniyle yangın kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Alevlere 147 arazöz-su tankeri, 123 araç, 20 iş makinesi ve 949 personelle karadan, 10 uçak ve 14 helikopter ile havadan müdahale edildi. Bölgeye, birçok ilden de orman ve itfaiye ekipleri takviye olarak gönderildi.

63 Saatlik Kabustan Geriye Kalan... Köyceğiz Artık Kömür Karası - Resim : 1
Muğla'daki orman yangını

MAHALLELER BOŞALTILDI

Akköprü, Sazak ile Pınar mahallelerinde 230 ev boşaltılırken, 612 kişi tahliye edildi, 1027 küçükbaş ve 515 büyükbaş da güvenli bölgelere götürüldü. Yangından 2 depo, 2 ahır etkilendi, 10 küçükbaş öldü. Eğitime ise 1 gün ara verildi. Yangınlarda 20 vatandaş dumandan ve alevlerden etkilendi, 19'una ayakta müdahale edildi, 1 orman personeli ise hafif yanık nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

63 Saatlik Kabustan Geriye Kalan... Köyceğiz Artık Kömür Karası - Resim : 2
Köyceğiz'deki alevlerle amansız mücadele

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ile AFET ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan ekiplerin çalışmalarını yakından takip etti.

63 Saatlik Kabustan Geriye Kalan... Köyceğiz Artık Kömür Karası - Resim : 3
Köyceğiz'de havadan müdahale

63 SAAT SONRA KONTROL ALTINDA

Ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle yangın, 63 saat sonra kontrol altına alındı. Yangında 3 bin hektarın üzerinde alanın zarar gördüğü bildirildi.

63 Saatlik Kabustan Geriye Kalan... Köyceğiz Artık Kömür Karası - Resim : 4
Yangından zarar gören alanlar

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, jandarma ekipleri yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için incelemelerini sürdürüyor.

Kaynak: DHA

Muğla Orman yangınları
