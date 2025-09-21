Hakkari’de Göz Göre Göre Katliam! “Şefkat Yuvası” Dediler, Mezar Çıktı! Barınak Dehşeti Aynı, Adresi Farklı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin ilk beş maddesinin TBMM Genel Kurul'da kabul edilmesinin ardından barınaklarda yaşanan katliamların ardı arkası kesilmedi.

Hakkari'de kahreden görüntüler

HEPSİ YAVRU, HEPSİ ÖLÜME TERK EDİLMİŞ

Mersin, Şırnak, Konya, Gümüşhane derken vahşetin son adresi Hakkari’de Derecik Belediyesi’ne ait barınak oldu. Belediyenin ‘örnek barınak’ adı altında sunduğu barınakta çok sayıda yavru sokak köpeğinin çürümek üzere olan cansız bedeni görüntülendi.

BARINAK DEĞİL MEZARLIK!

Numgemder isimli sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüler yürekleri sızlatırken, açıklamada “Derecik Belediyesi’nin “örnek barınağı” bugün mezarlığa dönmüş durumda. Açılışta süslenmiş cümleler, bolca şov… “Modern tesis”, “şefkat yuvası”, “can dostlarımız için…” Hani o güzel cümlelerin hepsi vardı ya… Şimdi o barınakta ölü yavrular var, çürüyen bedenler var, çaresizlik var! Ne veteriner var, ne personel… Ama ihmalin, acının, ölümlerin sayısı bol” ifadelerine yer verildi.

Barınaktaki göz göre göre yapılan dehşete “Bir barınak değil burası, belediyenin örtbas ettiği toplu mezar” tepkisi verildi.

PEŞ PEŞE KATLİAM

Kamuoyunda ‘kanlı yasa’ olarak adlandırılan yasanın kabulü sonrasında çok sayıda barınak skandalı peş peşe sıralanmıştı.

Mersin Hayvan Bakımevi’nde çekilen kan donduran görüntülerin ardından Gümüşhane'de belediyeye ait hayvan barınağında çekilen görüntüler yürekleri dağlamıştı.

Yaklaşık 20 oda bulunan barınakta, köpeklerin açlık ve susuzluktan öldüğü iddia edilmişti. Hayvansever Mahmut Tonyalı “Bir köpeğin diğer bir köpeğin idrarını içtiğini gördüm. Hayvanlar açlıktan, susuzluktan feryat ediyor, gözlerim yaşardı” diyerek kahreden durumu anlatmıştı.