İsrail Gazze'deki Hastaneye Ölüm Yağdırdı! Elektrik ve Oksijen Bitti, Sağlık Ekipleri Yaralı...

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki en uç noktada bulunan Beyt Lahiya beldesindeki Kemal Advan Hastanesi'ne düzenlediği yoğun saldırılar devam ediyor. Hastane, cumartesi akşamından bu yana elektrik, su ve oksijenin kesik olduğunu açıkladı.

Çok büyük bir felaketin yaşandığı hastanede, elektrik ve oksijen sağlanamadığı için yapılması gereken ameliyatlar da yapılamıyor.

SAĞLIK EKİPLERİ YARALANDI

Kemal Advan Hastanesi Müdürü Husam Ebu Safiyye, İsrail ordusunun hastaneyi yoğun şekilde bombaladığını ve sağlık ekiplerinden bazılarının yaralandığını belirtti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş da dün yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Kemal Advan Hastanesi'ne doğrudan yarım saat boyunca ateş açtığını ve sonuç olarak elektrik aksamında yangın çıkmasıyla elektriklerin kesildiğini belirtmişti.

Kaynak: AA