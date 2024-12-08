Tırdan Fırlayan Teker Karşı Yöndeki Araçta Can Aldı: 1 Ölü
Diyarbakır'da tırın fırlayan tekeri karşı yönden gelen otomobilin üzerine düştü. Kazada 30 yaşındaki Erhan Tatar yaşamını yitirdi.
Kaza öğle saatlerinde Diyarbakır-Silvan kara yolu Alabal mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilmeyen tırın fırlayan tekeri karşı yöne geçip İstanbul’dan Van’a giden B.T. idaresindeki 34 KD 9788 plakalı otomobilin tavanına düştü.
Kazada ön yolcu koltuğunda oturan Erhan Tatar ağır yaralandı. Tır şoförü uzaklaşırken, ihbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin kontrolünde Tatar’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Erhan Tatar’ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Kaçan tır şoförünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: DHA