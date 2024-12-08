16 Yaşındaki Çocuk Babasını Uykudayken Vurdu

Samsun'da 16 yaşındaki çocuğun babasını uykusunda tabancayla vurduğu bildirildi. Polis tarafından, babasını vurduğu silahla birlikte yakalanan çocuk, Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Son Güncelleme:
16 Yaşındaki Çocuk Babasını Uykudayken Vurdu

Samsun'da 16 yaşındaki çocuk babasını yatağında uyurken tabancayla kafasında vurarak ağır yaraladı.

Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan 9 katlı binanın 5. katında sabah saatlerinde meydana gelen olayda, 16 yaşındaki A.A., evde şiddet uyguladığı iddiasıyla müteahhit olan babası Harun A.'yı (41) evlerindeki yatağında tabancayla kafasından vurdu.

16 Yaşındaki Çocuk Babasını Uykudayken Vurdu - Resim : 1

Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Harun A. ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı. Babasını tabancayla vuran A.A. ise olay yerinde polis tarafından suçta kullandığı babasına ait ruhsatlı tabancayla birlikte yakalanarak Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Polis olayın olduğu evde incelemelerde bulundu.

16 Yaşındaki Çocuk Babasını Uykudayken Vurdu - Resim : 2

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

Etiketler
Samsun
Son Güncelleme:
Orkidelerin Ölümsüz Olması İçin Uygulanması Gereken 5 Adım: Çiçeğe Doyacaksınız Orkidelerin Ölümsüz Olması İçin Uygulanması Gereken 5 Adım: Çiçeğe Doyacaksınız
Türkiye Barolar Birliği Yeni Başkanını Seçiyor Türkiye Barolar Birliği Yeni Başkanını Seçiyor
TRT1 İddialı Diziye Final Kararı Aldı! Artık Ekranda Yer Almayacak TRT1 İddialı Diziye Final Kararı Aldı! Artık Ekranda Yer Almayacak
Ünlü İsimlerden Suriyelilere: Kutlamaları Ülkenizde Yapın Ünlülerden Suriyelilere... 'Kutlamayı Ülkenizde Yapın'