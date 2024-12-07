Ölüm Direksiyon Başında Yakaladı

Kırklareli Babaeski'de direksiyon başında kalp krizi geçiren tır şoförü Celil B., bariyere çarparak durdu. Olay yerine sevk edilen ekipler, şoförün hayatını kaybettiğini tespit etti. Kaza nedeniyle yol kısa süreliğine trafiğe kapandı.

Ölüm Direksiyon Başında Yakaladı

Olay, Babaeski ilçesi Avrupa Otoyolu Karacaoğlan köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Edirne istikametinden İstanbul istikametine giden Celil B. idaresindeki 80 ACU 112 plakalı tır sürücüsü, direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Sürücüsünün rahatsızlanması sonucu kontrolden çıkan tır, yol kenarında bulunan bariyere çarparak durabildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde tır sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaynak: İHA

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