Tır Kabininde Asılı Halde Ölü Bulundu

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir kişi, park halindeki tırın kabininde asılı halde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Tır Kabininde Asılı Halde Ölü Bulundu

Olay, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde Ataevler Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi'nde park halindeki 34 BCV 302 plakalı tırda meydana geldi.

Tır Kabininde Asılı Halde Ölü Bulundu - Resim : 1

Edinilen bilgiye göre, tır kabininde bir kişinin asılı halde olduğunu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, tırın kabininde asılı bulunan kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Tır Kabininde Asılı Halde Ölü Bulundu - Resim : 2
Polis ekipleri, ölen kişinin Savaş Köse olduğunu belirledi. Köse'nin cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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