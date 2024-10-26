Fransa'da Bir İlk! Paris'te Atatürk Büstü Açıldı

Fransa'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'ndan önce Paris'te yaşayan Türkler tarafından Atatürk'ün büstü yapıldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün büstü, bugün gerçekleşen törenle Fransa'nın başkenti Paris yakınlarındaki Epinay Sur Seine banliyösüne konularak açılışı gerçekleştirildi.

Paris'in Epinay kentinde açılan büst, Fransa'daki ilk Atatürk büstü oldu. Paris Trabzonlular Derneği Başkanı Bülent Cumur ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Kuleyin'in girişimleri ile Paris Trabzonlular Derneği'nin yaptırmış olduğu Atatürk büstünün açılışı gerçekleştirildi.

Kuleyin, törende şunları söyledi: "Bugün liderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün büstünün Fransa'nın başkentinde açıldığı için o kadar mutluyum ki anlatamam. Emeği geçen dernek başkanı Mustafa Cumur ve bütün yurttaşlara teşekkür ediyor Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle yad ediyorum"