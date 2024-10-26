Esenyurt Belediyesi'nden Meme Kanseri Farkındalık Etkinliği

1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla Esenyurt Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde seminer düzenlendi. Esenyurt Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen programa Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Nuri Faruk Aykan, Genel Cerrah Doç. Dr. Ebru Esen ve Psikiyatr Dr. Öğr. Üyesi Levent Tekin konuşmacı olarak katıldı.

Kanserden korunmanın yolları ve erken teşhisin öneminin vurgulandığı seminerde, kanserin psikolojik etkileri de ele alındı. Uzmanlar, meme kanserinin son yıllarda görülme sıklığının arttığını, ancak doğru tedavi ile ölümlerin azaldığını belirtti. Programda ayrıca meme kanserinde erken tanının tedavi başarısını artırdığına işaret edildi.

Seminer sırasında vatandaşlardan gelen sorulara ayrıntılı cevaplar verilirken, 40 yaş üstü kadınlar Esenyurt Belediyesi’nin anlaşmalı olduğu hastanelere ücretsiz mamografi ve ön muayene yapılmak üzere davet edildi. Programa katılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer de etkinliğe destek sağlayan doktorlara ve hastane yönetimine plaket takdim etti.

Kaynak: ANKA