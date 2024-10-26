İzmir'de Toplu Taşımaya '29 Ekim' Düzenlemesi
İzmir Büyükşehir Belediyesi, halkın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na katılımını kolaylaştırmak için gün boyunca ulaşım tarifesinde yüzde 50 indirim kararı alındığını bildirdi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 101’inci yıl dönümünde kentteki ulaşım tarifesinde yüzde 50’lik indirime gidildiği belirtilerek "İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) aldığı karar uyarınca vatandaşlar gün boyunca mevcut toplu ulaşım ücret tarifesinin yarısı tutarında ödeme yapacak.
Cumhuriyet Bayramı onuruna, vatandaşların bayram kutlamalarına katılımlarını kolaylaştırmak amacıyla alınan karar doğrultusundaı 29 Ekim günü ESHOT, İZULAŞ, İZDENİZ, İzmir Metro AŞ ve İzmir Tramvayı’nda mevcut ücret tarifelerinin yüzde 50’si geçerli olacak. TCDD-Büyükşehir ortaklığıyla işletilen İZBAN ise ücretsiz olacak" denildi.
Kaynak: ANKA
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