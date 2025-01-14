Magazin Dünyası Bu Olayla Çalkalanıyor! Ünlü Oyuncu Serenay Sarıkaya İfadeye Çağrıldı

Tüm Türkiye bu günlerde dizi-film sektöründeki tekelleşmeyi konuşuyor. ID İletişim'in sahibi Ayşe Barım'ın sektörü domine ettiği ve kendi oyuncularını yapımcılara dayattığı iddia edildi. ID İletişim oyuncuları, Ayşe Barım'a art arda destek açıklamaları yaparken; başta Farah Zeynep Abdullah olmak üzere farklı farklı isimler ise sektördeki tekelleşmenin iç yüzünü anlatan paylaşımlarda bulundu.

Tüm bu gelişmeler devam ederken önce Rekabet Kurulu, aralarında ID İletişim'in de olduğu 21 şirket hakkında soruşturma başlattı. Ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayşe Barım hakkında re'sen soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında Barım'ın menajerliğini yaptığı oyuncu Serenay Sarıkaya, 'tanık' sıfatıyla ifade vermesi için savcılığa çağrıldı.

Kaynak: İHA