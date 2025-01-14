Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in Avukatlarından İlk Açıklama, İfade Verecekler mi?

Sosyal medyada yayılan menajer ‘Ayşe Barım’ hakkındaki iddiaların ardından Barım’ın şirketine bağlı olarak çalışan oyuncu Serenay Sarıkaya ve sevgilisi Mert Demir’in reklam ilişkisi yaşadığı iddiaları büyük dikkat çekmişti.

‘SEVGİLİLER’ İFADE Mİ VERECEK?

Mert Demir’in bir iş adamıyla ilişki yaşadığı, Barım’ın görüntüleri 5 milyon dolar karşılığında sakladığı, Sarıkaya ve Demir’in savcılığa ifade vereceği iddia edilmişti.

Haklarında soruşturma açıldığı iddia edilen Serenay Sarıkaya ve Mert Demir’in avukatı iddialar hakkında ilk kez konuştu.

“ULAŞAN BİR SORUŞTURMA TEBLİGATI OLMADI”

Hürriyet’ten Özge Eğrikar’ın haberine göre, Serenay Sarıkaya’nın avukatı İsmail Filiz iddiaları reddederek şunları söyledi: Soruşturma olasılığını basındaki haberlerde gördük. Müvekkilime henüz ulaşan bir soruşturma tebligatı olmadı. Olursa ifade vermeye hazırız.

Mert Demir’in avukatı Ali Cem Bilgili ise 5 milyon dolar iddiasının doğru olmadığını savunarak “ İftira atılıyor. Müvekkilim kendi çabası ve başarılarıyla 15 yılın sonunda bu noktaya gelmiş bir isimdir. Savcılık süreciyle alakalı tarafımıza ulaşan bir belge, evrak ve tebligat bulunmamaktadır” dedi.

NELER OLMUŞTU?

ID Danışmanlık’ın sahibi Ayşe Barım’ın dizi sektöründe ‘tekelleşmeye’ ön ayak olduğu, başrol oyuncularını yapımlara verirken başka oyuncuları da şart koştuğu iddia edilmişti.

Barım’ın oyuncusu Serenay Sarıkaya’nın ve sevgilisi Mert Demir’in ilişkisinin ‘reklam aşkı’ olduğu, Ayşe Barım’ın Mert Demir’in ilişki yaşadığı iş adamından 5 milyon lira alarak ilişkiyi sakladığı iddia edilmişti.

Sektörden bazı oyuncular iddiaları desteklerken bazıları da Barım’ı savunmuştu. Savcılık, Barım hakkında “kaçma şüphesinin olması” nedeniyle yurtdışına çıkış yasağı koymuştu.

MERT DEMİR SESSİZLİĞİNİ DÜN BOZMUŞTU

Hakkındaki iddialara ilişkin dün cevap veren Mert Demir “Görüyorum ki sessiz kalmam kötü niyetli insanların ekmeğine yağ sürüyor. Bir plak şirketi, bir yapımcı, bir sponsor desteği olmadan kariyerimi bu noktaya getirdim. Bu gerçeğe inanmak istemeyen kötü niyetli insanlar beni itibarsızlaştırmak için ailemi, özel hayatımı, işimi hedef alarak bir senedir düzenli olarak tarafıma saldırıyorlar. Mutlu giden birlikteliğim çok görüldü, reklam ilişkisi dendi, cinsel kimliğimle ilgili yalanlar atıldı, proje olduğum söylendi” ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Hürriyet