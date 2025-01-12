‘Ayşe Barım’ Kaosunda Yeni Perde! Serenay Sarıkaya ve Mert Demir MASAK’ın Radarında

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya’nın menajeri Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturmada ‘reklam aşkı’ iddiaları çerçevesinde Serenay Sarıkayave sevgilisi Mert Demir’in ifade vereceği ortaya çıktı. MASAK iki ünlü ismi de radarına aldı.

Kaynak: Sabah

Serenay Sarıkaya MASAK
Son Güncelleme:
‘Ayşe Barım’ Kaosunda Yeni Perde! Serenay Sarıkaya ve Mert Demir MASAK’ın Radarında - Resim: 1

Sabah’tan Atakan Irmak’ın haberine göre, Ayşe Barım'ın şirketine bağlı çalışan Serenay Sarıkaya ve sevgilisi Mert Demir’in ‘reklam aşkı’ iddialarına ilişkin ifade vereceği belirtildi. Demir ile Sarıkaya'nın tüm banka hesaplarının inceleneceği ifade edildi.

1 5
‘Ayşe Barım’ Kaosunda Yeni Perde! Serenay Sarıkaya ve Mert Demir MASAK’ın Radarında - Resim: 2

Oyunculuk ajansı sahibi Ayşe Barım’ın sektörde ‘tekelleşmenin’ önünü açtığı, bazı oyuncularını yapım şirketlerine verirken diğer oyuncularının da kadroda yer almasını şart koştuğu iddiaları sektörde tartışma yaratmıştı.

2 5
‘Ayşe Barım’ Kaosunda Yeni Perde! Serenay Sarıkaya ve Mert Demir MASAK’ın Radarında - Resim: 3

Oyuncuların bir kısmı iddiaları doğrulayan açıklamalar yaparken, bir kısmı da Ayşe Barım’ı desteklemişti. Sosyal medyada yapılan ihbarlar ve ID Danışmanlık Şirketi'nin sahibi Ayşe Barım hakkındaki şikayetler üzerine geniş çaplı bir soruşturma başlatılmıştı.

3 5
‘Ayşe Barım’ Kaosunda Yeni Perde! Serenay Sarıkaya ve Mert Demir MASAK’ın Radarında - Resim: 4

Medya sektörünü karıştıran iddialardan biri de Ayşe Barım’ın menajeri olduğu oyuncu Serenay Sarıkaya ve sevgilisi şarkıcı Mert Demir’e ilişkin iddialar olmuştu. İlişkinin gerçek olmadığı, Ayşe Barım’ın elindeki görüntüleri gerekçe göstererek Mert Demir’in asıl sevgilisi iş adamından 5 milyon dolar aldığı öne sürülmüştü.

4 5
‘Ayşe Barım’ Kaosunda Yeni Perde! Serenay Sarıkaya ve Mert Demir MASAK’ın Radarında - Resim: 5
5 5