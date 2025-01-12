‘Ayşe Barım’ Kaosunda Yeni Perde! Serenay Sarıkaya ve Mert Demir MASAK’ın Radarında
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya’nın menajeri Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturmada ‘reklam aşkı’ iddiaları çerçevesinde Serenay Sarıkayave sevgilisi Mert Demir’in ifade vereceği ortaya çıktı. MASAK iki ünlü ismi de radarına aldı.
Kaynak: Sabah
Sabah’tan Atakan Irmak’ın haberine göre, Ayşe Barım'ın şirketine bağlı çalışan Serenay Sarıkaya ve sevgilisi Mert Demir’in ‘reklam aşkı’ iddialarına ilişkin ifade vereceği belirtildi. Demir ile Sarıkaya'nın tüm banka hesaplarının inceleneceği ifade edildi.
Oyunculuk ajansı sahibi Ayşe Barım’ın sektörde ‘tekelleşmenin’ önünü açtığı, bazı oyuncularını yapım şirketlerine verirken diğer oyuncularının da kadroda yer almasını şart koştuğu iddiaları sektörde tartışma yaratmıştı.
Oyuncuların bir kısmı iddiaları doğrulayan açıklamalar yaparken, bir kısmı da Ayşe Barım’ı desteklemişti. Sosyal medyada yapılan ihbarlar ve ID Danışmanlık Şirketi'nin sahibi Ayşe Barım hakkındaki şikayetler üzerine geniş çaplı bir soruşturma başlatılmıştı.
Medya sektörünü karıştıran iddialardan biri de Ayşe Barım’ın menajeri olduğu oyuncu Serenay Sarıkaya ve sevgilisi şarkıcı Mert Demir’e ilişkin iddialar olmuştu. İlişkinin gerçek olmadığı, Ayşe Barım’ın elindeki görüntüleri gerekçe göstererek Mert Demir’in asıl sevgilisi iş adamından 5 milyon dolar aldığı öne sürülmüştü.