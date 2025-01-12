‘Ayşe Barım’ Kaosunda Yeni Perde! Serenay Sarıkaya ve Mert Demir MASAK’ın Radarında

Oyuncuların bir kısmı iddiaları doğrulayan açıklamalar yaparken, bir kısmı da Ayşe Barım’ı desteklemişti. Sosyal medyada yapılan ihbarlar ve ID Danışmanlık Şirketi'nin sahibi Ayşe Barım hakkındaki şikayetler üzerine geniş çaplı bir soruşturma başlatılmıştı.