Bağcılar’daki ‘Taşlı’ Dehşette Yeni Gelişme! Evdeki Çocuklardan Biri Ölmüş, Biri Yaralanmıştı
İstanbul Bağcılar’da girdiği evdeki çocuklara taşla saldırarak 12 yaşındaki kız çocuğunu öldüren, 5 yaşındaki çocuğu yaralayan saldırgan yakalandı.
İstanbul’un Bağcılar ilçesinde 15 Temmuz Mahallesi 1487. Sokak'ta akşam saat 17.00 sıralarında iddiaya göre, bir şahıs girdiği evdeki çocuklara taşla saldırdı.
Olay yerine gelen ekipler, yabancı uyruklu 12 yaşındaki kız çocuğu M.S.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden M.S.’nin 5 yaşındaki kardeşi A.S.’nin ise başından ve gözünden yaralandığı öğrenildi.
1 ÇOCUK ÖLDÜ BİR ÇOCUK YARALANDI
Çocukların sinir krizi geçiren annesi G.S. tedavi altına alındı. Polis ekipleri tarafından arama çalışmaları başlatılan şüpheli, yakalandı.
Kaynak: İHA
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