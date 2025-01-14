Taksiciyle Yolcu Arasında Hacıhüsrev Kavgası, O Anlar Kamerada

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde, dün saat 22.00 sıralarında İstiklal Mahallesi’nde taksici ile yolcular arasında tartışma çıktı.

Edinilen bilgiye göre taksiye binen bir kişi önce Kulaksız Mahallesi’ne ardından da Hacıhüsrev Mahallesi’ne gitmek istedi. Ancak iddiaya göre bunu kabul etmeyen şoför yolcusunu indirmek isterken, yolcu duruma, “Beni aldı nereye gideceğimi sordu, söyledim ama kenara çekti. 'Bana Kulaksız’a gitmiyorum yolum orası değil.' dedi. Beni aşağıya indirdi" sözleriyle tepki gösterdi.

'BAŞIMA İŞ ALIYORUM'

Yolcu olay anını cep telefonuyla kaydederken, taksi şoförü ise, "Kardeşim fazla uzatma aşağıya in. Gitmiyorum ya Hacıhüsrev’e gitmiyorum. Ne zaman gitsem başıma iş alıyorum. Oraya girmiyorum" diyerek yolcuya tepki gösterdi.

Yolcu ise, "Neden hırsıza benzer bir tipim mi var?" diyerek kendini savundu. Yolcu taksi şoförünü şikayet edeceğini söyleyerek araçtan inerken tartışma anları yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: DHA