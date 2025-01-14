Giresun'da 4 Yaşındaki Çocuğun Kahreden Ölümü

Giresun’un Espiye ilçesine bağlı Adabük mahallesinde Samet Can Taş adlı 4 yaşındaki çocuk, evinin karşısındaki inşaat alanında oyun oynarken, inşaatın önünde dizili tahta kalasların üzerine düşmesi sonucu ağır yaralandı.

KÜÇÜK ÇOCUK KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekibi, küçük çocuğa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Espiye Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen minik Ömer Ali Taş yaşamını yitirdi. Küçük çocuğun ölümü ailesini yasa boğdu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA