Türkiye Hahambaşısı İsak Haleva Yaşamını Yitirdi

Türkiye Yahudi toplumunun önemli isimleri arasında yer alan Hahambaşı Rav İsak Haleva'nın hayatını kaybettiği bildirildi.

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Türkiye Hahambaşısı İsak Haleva Yaşamını Yitirdi

Türkiye Yahudi toplumunun liderliğini yapan Hahambaşı Rav İsak Haleva’nın hayatını kaybettiği bildirildi.

Türkiye Hahambaşılığı Vakfı, Halava’nın hayatını kaybettiğinin haberini yayımladıkları bir mesajla duyurdu.

Mesajda "Değerli Büyüğümüz, daima barış ve sevginin birleştiriciliğine inanan, toplumumuza yıllarca bu inanç doğrultusunda liderlik yapan Hahambaşımız Sayın Rav İsak Haleva’yı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Baruh Dayan Ha Emet” ifadeleri kullanıldı.

'DAİMA BARIŞ VE SEVGİNİN BİRLEŞTİRİCİLİĞİNE İNANAN...'

Türk Yahudi Toplumu’nun sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda ise, “Değerli Büyüğümüz, daima barış ve sevginin birleştiriciliğine inanan, Toplumumuza yıllarca bu inanç doğrultusunda liderlik yapan Hahambaşımız Sayın Rav İsak Haleva’yı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Baruh Dayan Ha Emet” denildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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