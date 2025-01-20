RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den ‘Ayşe Barım’ Resti! 'Masum Değil' Dedi ve Sıradaki Adımı Açıkladı

“DURUMLAR MASUM DEĞİL”

Bir açıklamada da RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’den geldi. 24 TV'deki "Arafta Sorular" programının konuğu olan Şahin “Dizi ve film sektörüyle ilgili durumlar masum değil. Yavaş yavaş hepsi ortaya çıkacak” yorumunu yaptı.

Şahin, bazı oyuncuları “Mustafa Kemal Atatürk’ün filmini yayınlamadı bir platform, bu arkadaşlar çıkıp tek kelime edemedi” diyerek eleştirdi.