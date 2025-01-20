RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den ‘Ayşe Barım’ Resti! 'Masum Değil' Dedi ve Sıradaki Adımı Açıkladı
Türkiye’nin konuştuğu, dizi sektörünün bir numaralı gündemi haline gelen ‘tekelleşme’ iddialarına ilişkin bir açıklamada RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’den geldi. Şahin “Dizi ve film sektörüyle ilgili durumlar masum değil. Yavaş yavaş hepsi ortaya çıkacak” yorumunu yaptı.
Kaynak: 24 TV
Yaklaşık iki haftadır devam eden dizi sektöründeki ‘tekelleşme’ iddialarına ilişkin başlatılan soruşturmaya çok sayıda ünlü isim tepki göstermiş, kimileri de iddiaların doğru olduğu yönünde açıklamalar yapmıştı.
“DURUMLAR MASUM DEĞİL”
Bir açıklamada da RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’den geldi. 24 TV'deki "Arafta Sorular" programının konuğu olan Şahin “Dizi ve film sektörüyle ilgili durumlar masum değil. Yavaş yavaş hepsi ortaya çıkacak” yorumunu yaptı.
Şahin, bazı oyuncuları “Mustafa Kemal Atatürk’ün filmini yayınlamadı bir platform, bu arkadaşlar çıkıp tek kelime edemedi” diyerek eleştirdi.
“İŞİ MAGAZİNLEŞTİRMEYELİM”
Şahin şunları söyledi: İşi magazinleştirdiler. Bu iş magazin işi değil, bu iş ciddi bir iş. Ciddi şekilde dizi yapan, yapım yapan kişilerin haklarının yenilmesi meselesi var. Magazinleştirmeyelim. Ülkemizin en ciddi iki kurumu, Rekabet Kurumu ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu işin üzerinde, sonuçları bekleyelim. Üzerimize bir şey düşerse biz de hazırız.
NE OLMUŞTU?
Ünlü menajer Ayşe Barım hakkında bazı oyuncuları yapımcılara başrol oyuncularının yanında şart koştuğu, 5 milyon dolar para aldığı iddia edilmişti.