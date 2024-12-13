Amasra Maden Faciasında İstenen Cezalar Belli Oldu: 43 Kişiye Mezar Olmuştu

14 Ekim 2022 tarihinde Bartın'ın Amasra ilçesinde yer alan Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında meydana gelen patlamada 43 madenci yaşamını yitirdi.

İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

Yaşanan faciaya dair açılan davanın 10'cu duruşması bugün görülmeye başlandı. Savcılık makamı tutuklu sanıklar, Müessese Müdürü Cihat Özdemir, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekçi, İşletme Baş Mühendisi Mehmet Tural ve İş Güvenliği ve Sağlığı Şube Müdürü Volkan Soylu hakkında olası kastla insan öldürme suçundan 43 kez 20 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Kaynak: ANKA