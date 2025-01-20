Ev Baskınında Bulundu, Tam 9 Tane, Afrika’dan Kaçak Yollarla Gelmiş

Bursa’da polis ekipleri, bir evde satışı yasak papağan beslendiği ihbarı sonrası harekete geçti. Savcılıktan alınan izinle düzenlenen baskında evde, Hint alt kıtası ve Afrika'da yayılış gösteren egzotik tür olarak bilinen satışı yasak 9 yeşil papağan ele geçirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü papağanları koruma altına aldı. Ev sahibine ise 47 bin lira tazminat ve idari para cezası uygulandı.

Kaynak: DHA