Ev Baskınında Bulundu, Tam 9 Tane, Afrika’dan Kaçak Yollarla Gelmiş

Bursa’da bir eve baskın yapan polis ekipleri, karşılaştıkları manzara karşısında şoke oldu. Evde satışı yasak olan 9 yeşil papağan bulundu. Ev sahibine 47 bin lira para cezası kesildi.

Son Güncelleme:
Ev Baskınında Bulundu, Tam 9 Tane, Afrika’dan Kaçak Yollarla Gelmiş

Bursa’da polis ekipleri, bir evde satışı yasak papağan beslendiği ihbarı sonrası harekete geçti. Savcılıktan alınan izinle düzenlenen baskında evde, Hint alt kıtası ve Afrika'da yayılış gösteren egzotik tür olarak bilinen satışı yasak 9 yeşil papağan ele geçirildi.

Ev Baskınında Bulundu, Tam 9 Tane, Afrika’dan Kaçak Yollarla Gelmiş - Resim : 1

Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü papağanları koruma altına aldı. Ev sahibine ise 47 bin lira tazminat ve idari para cezası uygulandı.

Ev Baskınında Bulundu, Tam 9 Tane, Afrika’dan Kaçak Yollarla Gelmiş - Resim : 2

Kaynak: DHA

Son Güncelleme:
Celal Şengör'den Şoke Eden Neşet Ertaş İtirafı: Sosyal Medya Ayağa Kalktı, Tepkiler Çığ Oldu Celal Şengör'den Şoke Eden Neşet Ertaş İtirafı
Deha Dizisinde Deprem! Ünlü Oyuncu Apar Topar Ayrıldı: Aras Bulut İynemli'nin İlk Tepkisi Şaşırttı Deha Dizisinde Deprem! Ünlü Oyuncu Apar Topar Ayrıldı: Aras Bulut İynemli'nin İlk Tepkisi Şaşırttı
Bakan Tunç'tan 'İmamoğlu'na Soruşturma' Çıkışı Bakan Tunç'tan 'İmamoğlu'na Soruşturma' Çıkışı
Kıtır Kıtır Acı Biber Turşusu Hazırlamanın Yolu : Bakın Nasıl Hazırlanıyor Kıtır Kıtır Acı Biber Turşusu Hazırlamanın Yolu : Bakın Nasıl Hazırlanıyor
ÇOK OKUNANLAR
Hurda Teşviki Piyasaları Karıştırdı! İkinci El Araçlarda Rüzgar Tersine Döndü Hurda Teşviki Piyasaları Karıştırdı! İkinci El Araçlarda Rüzgar Tersine Döndü
SGK Başuzmanı İsa Karakaş Duyurdu: Emekli Maaşında Yeni Kök Maaş Formülü SGK Başuzmanı İsa Karakaş Duyurdu: Emekli Maaşında Yeni Kök Maaş Formülü
Bankalardan Emekli Promosyonu Alan Emekliler Yandı: Sakın Bu Tuzağa Düşmeyin Bankalardan Emekli Promosyonu Alan Emekliler Yandı: Sakın Bu Tuzağa Düşmeyin
Mesai Saatleri Kısalıyor mu? Hükümet İlk Adımı Atıyor: Esnek Çalışmada Meslekler Tek Tek Belli Oldu Hükümet İlk Adımı Atıyor, Meslekler Tek Tek Belli Oldu
SSK ve Bağkur Emeklisi Yaşadı: Başvuran Emekliye Fazladan Para Yatacak SSK ve Bağkur Emeklisi Yaşadı: Başvuran Emekliye Fazladan Para Yatacak