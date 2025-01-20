Ev Baskınında Bulundu, Tam 9 Tane, Afrika’dan Kaçak Yollarla Gelmiş
Bursa’da bir eve baskın yapan polis ekipleri, karşılaştıkları manzara karşısında şoke oldu. Evde satışı yasak olan 9 yeşil papağan bulundu. Ev sahibine 47 bin lira para cezası kesildi.
Bursa’da polis ekipleri, bir evde satışı yasak papağan beslendiği ihbarı sonrası harekete geçti. Savcılıktan alınan izinle düzenlenen baskında evde, Hint alt kıtası ve Afrika'da yayılış gösteren egzotik tür olarak bilinen satışı yasak 9 yeşil papağan ele geçirildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü papağanları koruma altına aldı. Ev sahibine ise 47 bin lira tazminat ve idari para cezası uygulandı.
Kaynak: DHA
Son Güncelleme: