Almanya Duyurdu: Türkiye'den Aldılar, İçinden Sülfür Dioksit Çıktı

Türkiye’den yurt dışına gönderilen ürünlerde, Avrupa Birliği kapsamında kullanımı yasak olan ya da belirlenen limitlerin çok üstünde kullanılan maddeler çıkmaya devam ediyor. Almanya, Türkiye'den aldığı çekirdeksiz kuru üzümlerden alerjen madde tespit etti. Alerjen madde, kayıtlara 'sülfür dioksit' olarak geçti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi'nde (RASFF) bisküvilerin risk derecesi 'ciddi' olarak yer aldı.

SÜLFÜR DİOKSİT NEDİR,ZARARLARI NELER?

Sülfür dioksit; keskin kokulu, renksiz, yanıcı olmayan, zehirleyici bir gaz olarak biliniyor. Solunumun hırıltılı olması, göğüs sıkışması, nefes alıp vermede zorluk gibi zararları bulunuyor. Sülfür dioksit, solunum yollarının daralmasına neden oluyor. Sülfür dioksite maruz kalındığı durumlarda, akciğerin savunma mekanizması bozulma riski taşıyor ve bu durumla beraber kalp rahatsızlıkları ortaya çıkabiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi