Türkiye'nin O İlinde Birden Beliriverdi, Kimse Ne Olduğunu Anlamadı

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde gökyüzünde beliren parlak ve yuvarlak bir cisim, vatandaşların dikkatini çekti. Cep telefonlarıyla kayda alınan bu gizemli nesne, bölge halkında şaşkınlık yarattı.

Benzer bir olay Kastamonu’nun Cide ilçesinde de yaşandı. Orman ailesi, gece saatlerinde evlerinin balkonundan gökyüzüne baktıklarında, sürekli renk değiştiren ve sabit duran bilinmeyen bir cisim fark etti. İlk kez böyle bir manzarayla karşılaşan aile, gördüklerini cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

BİR HAFTA ÖNCE DE RADARA TAKILMIŞTI

Öte yandan, yaklaşık bir hafta önce Kastamonu il merkezi üzerinde tespit edilen bilinmeyen bir hava aracı radar görüntülerine yansımıştı. Ancak kısa süre sonra kaybolan bu cismi bulmak için başlatılan ormanlık alandaki arama çalışmaları sonuçsuz kalmıştı.

'NE YAPACAĞIMIZI BİLEMEDİK'

Gökyüzündeki cismi anne ve babası ile görüntüleyen Yusuf Yiğit Orman, çok heyecanlandığını belirterek, “Babam ve annemle evdeydik. Balkona çıktık, dışarıda uçağa benzemeyen, farklı bir cisim gördük. Daha sonra görüntü çekmeye başladık. Ondan sonra cismin içinde iki halka döndüğünü gördük. Daha sonra paniğe kapıldık, ne yapacağımızı bilemedik” dedi.

'İLK DEFA GÖRDÜK'

Baba Tevfik Orman ise, “Saat 01.00'de balkona çıktım. Çevreyi izlerken karşımda parlak, sürekli renk ve yer değiştiren bir şey gördüm. Farklı bir şey olduğunu anladım. Yıldıza benzemiyordu, uçak da değildi. Hemen görüntü alayım dedim, kameradan da farklı bir şey olduğu görülüyordu. Heyecanlandık, ne olduğunu merak ettim. Yiğit de çok heyecanlandı. İlk defa böyle bir şey gördük” diye konuştu.

'BÖYLE BİR GÖK CİSMİ GÖRMEMİŞTİM'

Anne Habibe Orman ise daha önce gökyüzünde böyle bir cisim görmediğini belirterek, “İşten gelmiştim. Eşimin anlattığı şekilde ben de gördüm. Şaşırdım, böyle bir gök cismi görmemiştim. Tesadüf oldu. Eşim de telefonun kamerası ile çekti. Yaklaştırdığımız zaman bir halka gibi gözüküyordu” şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA