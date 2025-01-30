Hayvan Hakları Savunucusu Avukatlara Sert Müdahale: Arabanın İçine Biber Gazı Sıktılar

Mamak Belediyesi ekipleriyle hayvan hakları savunucuları arasındaki tartışmaya polis müdahale etti. Polis bir hayvan hakları savunucusu avukatın arabasının kapısından içeri biber gazı sıktı.

Rıfat Kırcı Rıfat Kırcı
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Ankara’da hayvan hakları savunucuları ve Mamak Belediyesi ekipleri arasında tartışmaya polis müdahale etti. İddiaya göre Mamak Belediyesi ekiplerinin bir sokak köpeğini bayıltarak götürmek istemesi üzerine o sırada belediye önünde basın açıklaması yapmakta olan hayvan hakkı savunucuları izin vermedi.

Hayvan hakları savunucuları Mamak Belediyesi ekiplerinin elinden baygın haldeki sokak köpeğini alması üzerine polis biber gazıyla müdahale etti. Bir polis memurunun biber gazını bir avukatın aracından içeri sıktı.

‘BURADA YAPILAN KATLİAMI DUYURMUŞTUK’

İnsan Hakları Derneği Ankara Şube Yöneticisi ve Sokaktayım Yanındayım İnisiyatifi üyesi Neylan Solmaz olayı şu şekilde anlattı:

“14 Aralık günü Sokaktayım Yanındayım İnisiyatifi ve Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi’nden avukat arkadaşlarla beraber Mamak barınağına rutin ziyaret gerçekleştirdik. Katliamı kamuoyuyla paylaştık. O günden sonra içeride yaşam nöbetine başladık. Geceli gündüzlü nöbet tutuyorduk. Sonra 10 Ocak’ta nöbetin bitirileceğini söylediler. Biz de Mamak Belediyesi’nin önünde basın açıklaması yaptık. Belediye Başkanıyla görüşmek istedik ancak görüşme talebimiz yanıtsız kaldı. Biz de belediye önünde oturma eylemi yaptık. O gün barınaktan çıkarıldık. Sonrasında görüşme taleplerimiz reddedilince 13 Ocak’tan itibaren her gün belediye önünde basın açıklaması yapmaya başladık.”

‘AVUKAT ARKADAŞLARIMIZA DA GAZ SIKTILAR’

Solmaz biber gazlı müdahaleye ilişkin ise şu detayları paylaştı:

“Bugün de basın açıklamasına gitti arkadaşlarımız. Öncesinde AYM önünde basın açıklaması yaptık. Sonra Mamak’taki basın açıklamasına geçildi. Belediye önünde açıklama yapılırken burada bir gönüllü Mamak Belediyesi ekiplerinin hayvan topladığını gördüğünü, burada hayvanları bayıltıp götürülmek istendiğini gördük. Olay yerine gittiğimizde hayvanın baygın olduğunu, ağzından kanlar geldiğini gördük. Hayvanı hemen alıp kliniğe kaldırmaya çalıştılar. Bu arada polis ekipleri geliyor. Burada arkadaşlarımıza çok yakından gaz sıkıyorlar. Ancak hayvan hakkı savunucuları da hayvanı teslim etmediler. Bu arada Ankara barosu avukatları da oradalar onlara da gaz attılar.”

Kaynak: Haber Merkezi

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