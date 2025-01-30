Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'yi Duyunca Gülümsetti: Ula Bizden İzin Aldın mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen “Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni”ne katılarak burada bir konuşma gerçekleştirdi.

Konuşmasında genç hakim ve savcılara öğütlerde bulunmayı ihmal etmeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, atamalarının hayırlı olmasını diledi.

CUMHURBAŞKANI HAKİM VE SAVCILARLA ŞAKALAŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende bulunan bazı hakim ve savcılarla da bir araya geldi. Ataması Rize'ye çıkan bir genç hakime, "Ula bizden izin aldın mı" sözleriyle takıldı.

Sohbet ettiği bir gencin kendisiyle kısık sesle konuşması sonrası "Sesin çıksın, kararları verirken böyle olma" diyerek üstü kapalı uyarıda bulundu.

Bir başka atanan hakim de adının Recep Tayyip olduğunu öğrenen Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kez de genç hakime, "Bizden isim hakkı izni aldın mı" diyerek şakalaştı.

ÖZLEM ZENGİN, YEĞENİNİ CUMHURBAŞKANI İLE TANIŞTIRDI

Öte yandan AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in yeğenini Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tanıştırdığı anlar dikkat çekti.

Zengin, "Kurada hemen göremeyeceğiz ama. Benim yeğenim de Arif Dağhan, adını telafuz etmek istiyorum. Benim yeğenim hiç olmazsa size bir selam versin. Kurada da adını görürüz" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi