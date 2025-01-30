Öğretmene Yumruklu Saldırının Cezası Sadece 4 Bin Lira

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde daha önce tartıştığı öğretmene yumruk atan velinin cezası belli oldu. Sanık Ali Çarık, ‘kamu görevlisini basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde kasten yaralama’ suçundan 4 bin 40 lira adli para cezasına çarptırıldı.

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İstanbul Sarıyer’de oğlunun eğitim gördüğü okulda öğretmenlik yapan ve daha önce de tartıştığı öğretmeni koridorda görmesi üzerine yumruk atarak darp eden veli 4 bin 40 lira adli para cezasına çarptırıldı.
Sarıyer’de 26 Nisan 2024’de oğlunun eğitim gördüğü okulda öğretmen olan ve daha önce de tartıştıkları öğretmen Necla Ö.’yü koridorda denk gelmesi üzerine yumruk atarak darp eden veli Ali Çarık’ın yargıladığı dava karara bağlandı.

SADECE PARA CEZASI

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nce basit yargılama usulüyle görülen davada mahkeme, sanık Ali Çarık’ı ‘kamu görevlisini basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde kasten yaralama’ suçundan 4 bin 40 lira adli para cezasına çarptırdı.

İDDİANAMEDE NELER YER ALIYOR?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, müşteki Necla Ö.’nün öğretmen olarak görev yaptığı okula, şüpheli Ali Çarık’ın öğrenci velisi olarak geldiği ve şüpheli Çarık’ın daha önce de tartıştığı öğretmeni koridorda görmesi üzerine yüzüne yumruk atarak öğretmeni darp ettiği ve aktarıldı.

‘’Çocuğumun da yanımda ağlamasından dolayı bir anlık kızgınlık ve ebeveynlik duygusuyla vurdum’’
Şüpheli Ali Çarık’ın ifadesine yer verilen iddianamede şüphelinin ‘’Okul yönetimi ve sınıf öğretmeni Necla Ö.’den 26 Mart 2024’de Sarıyer Çocuk Büro Amirliği’nde ’kötü muamele’ konusundan adli olarak şikayetçi olmuştuk. Olay tarihinde oğlumun ‘baba çabuk gel, beni bir odaya kapattılar ben de kaçtım, beni tekrar odaya kapatmaya çalışıyorlar, bana müdür, Necla hoca ve Sümeyra hoca bir şeyler imzalatmaya çalışıyorlar, çabuk gel ve yetiş’ demesi üzerine okula gittim. Okula gittiğimde oğlumu alarak müdür beyin odasına yürüdüm.

Bu sırada koridorun karşısından Necla hocanın elinde çay bardağı ile gülerek bize doğru geldiğini gördüm. Bana doğru dalga geçer gibi ‘beni şikayet etmenin bedelini ödeyeceksiniz’ dedi. Ben de o an istem dışı çocuğumun da yanımda ağlamasından dolayı bir anlık kızgınlık ve ebeveynlik duygusuyla Necla hocaya vurdum. Sonrasında okulun dışına çıktım. Çok pişmanım’’ dediği kaydedildi.

İddianamede ayrıca, Adli Tıp Kurumu raporuna göre müşteki Necla Ö.’nün yaralanmasının kişinin yaşamını tehlikeye sokmayan ve basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olduğu da belirtildi.

1 YIL 6 AYA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ

Hazırlanan iddianamede şüpheli Ali Çarık’ın ‘kamu görevlisini basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde kasten yaralama’ suçundan 9 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Kaynak: DHA

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