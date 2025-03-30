Türkiye’nin İhraç Ürününde Tehlike! Avrupa’dan Üst Üste Geri Dönüyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’na bağlı Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi (RASFF), Türkiye'den ihraç edilen gıda ürünlerinde sağlık açısından risk oluşturan maddeler tespit edildiğini duyurmaya devam ediyor. Son olarak, Almanya’dan gelen uyarıyla birlikte Türkiye’den gönderilen kuru incirlerde aflatoksin bulunduğu bildirildi.

BİRÇOK ÜLKEDEN GERİ DÖNDÜ

Almanya'nın yetkili makamları, RASFF portalında yayınlanan bildirimde, söz konusu kuru incirlerde "ciddi risk" teşkil eden aflatoksin seviyelerinin tespit edildiğini belirtti. Kuru incilerdeki aflatoksin için daha önce İtalya, Bulgaristan, Fransa, Hollanda ve İsveç de uyarıda bulunmuştu.

AFLATOKSİN NEDİR VE NEDEN TEHLİKELİ?

Aflatoksin, küf mantarları tarafından üretilen toksik bir bileşiktir ve yüksek seviyelerde tüketildiğinde insan sağlığı için ciddi tehditler oluşturabiliyor. Başta karaciğer kanseri olmak üzere birçok sağlık sorununa yol açabilen bu madde, özellikle kuruyemiş, baharat ve kuru meyvelerde ortaya çıkıyor.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA), aflatoksin seviyelerinin gıda güvenliği açısından sıkı kontrol edilmesi gerektiğini açıkladı.

Kaynak: Haber Merkezi