Sivas'a Nisan Sürprizi: Kent Beyaza Büründü

Sivas’ta nisan ayında etkili olan kar yağışı, kenti beyaz bir örtüyle kapladı. Tarihi Kent Meydanı'nda kartpostallık manzaralar oluşurken, vatandaşlar hem şaşkınlık yaşadı hem de karın güzelliğine hayran kaldı.

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Sivas'a Nisan Sürprizi: Kent Beyaza Büründü

Sivas, nisan ayının ortasında beklenmedik bir şekilde kar yağışıyla uyandı. Önceki akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca etkisini sürdüren kar, sabaha karşı kenti beyaz bir gelinlik gibi örttü. Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 dereceye kadar düştüğü şehirde, kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu.

Tarihi Kent Meydanı’nda karla kaplanan cami, medrese ve diğer yapılar adeta masalsı bir görünüme büründü. Meydan, dronla havadan görüntülenerek eşsiz manzaralar kayıt altına alındı.

Sivas'a Nisan Sürprizi: Kent Beyaza Büründü - Resim : 1

'ERKEN GELDİ'

Nisan ayında yağan kar, Sivas'a hem güzellik hem de endişe getirdi. Kar yağışına ilişkin konuşan Burak Cem isimli vatandaş, Sivas’ta ilkbaharda kar yağışının sürpriz olmadığını ancak bu yılki yağışın hem zamanlama hem de etkisiyle şaşırttığını belirtti. Cem, "Eskiden bu zamanlarda kar olurdu ama uzun süredir bu kadar etkili bir nisan karı görmemiştik. Meyve ve sebzeler zarar görmez umarım. Beyaz örtü Sivas'a yakışıyor, bu manzaralar için karı seviyorum" dedi.

Sivas'a Nisan Sürprizi: Kent Beyaza Büründü - Resim : 2

Uzmanlar, ani hava değişimlerinin tarım ürünleri üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğine dikkat çekerken, ekiplerin olası don olaylarına karşı tedbir aldığı belirtildi.

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Kaynak: İHA

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