8 Bin Yıllık Kentte Kar Yağışı Başladı

Çorum'un tarihi Hattuşa Antik Kenti'nde etkili olan kar yağışı sonrasında sıcaklık düştü.

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8 Bin Yıllık Kentte Kar Yağışı Başladı

Çorum'un Boğazkale ilçesinde yer alan Hititlerin başkenti Hattuşa'da kar yağışı etkili oldu.

Çorum'un 80 kilometre güneybatısında yer alan Boğazkale'de, etrafı 7 kilometre surla çevrili, 2 kilometrekare yerleşim alanına sahip Hattuşa Antik Kenti ve Yazılıkaya Tapınağı, yılın her mevsimi değişen görünümüyle misafirlerini ağırlıyor.

Hitit medeniyetine yaklaşık 450 yıl başkentlik yapan 8 bin yıllık Hattuşa Antik Kenti, sahip olduğu tarihi değerlerin yanı sıra çevresindeki Budaközü Vadisi başta olmak üzere doğal güzellikleriyle ön plana çıkıyor.

UNESCO Dünya Kültür Mirası ve Dünya Belleği listelerinde yer alan Hattuşa Antik Kenti'nde kar yağışı etkili oldu.

Kaynak: İHA

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