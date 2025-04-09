Kavga İhbarından Sürpriz Çıktı

Ordu'da kavga ihbarına giden polise yapılan sürpriz herkesi duygulandırdı. Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümü nedeniyle polislere pasta hazırlandı.

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Kavga İhbarından Sürpriz Çıktı

Ordu'nun Ünye ilçesinde "kavga" ihbarı yapılan adrese giden polis ekibi, mahallelinin pasta sürpriziyle karşılaştı.

Kaledere Mahallesi'nde bıçaklı ve silahlı kavga çıktığına yönelik ihbarın ardından polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Verilen adrese ulaşan ekipler, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla kendileri için hazırlanan sürprizle karşılaştı.

Polis ekipleri, konfeti ve pasta kesilerek yapılan sürpriz için katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Mahalle sakinlerinden Fatih Köseoğlu (27), Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftası'nı sürprizle kutlamak için böyle bir organizasyon düzenlediklerini söyledi.

Kaynak: AA

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