12 Yıl Hapis Cezasıyla Aranıyordu: Adıyaman'da Yakalandı
Hakkında hırsızlık suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.S., Adıyaman’da polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahıs adliyeye sevk edildi.
Adıyaman’da, hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan F.S. isimli şahıs, polis ekiplerinin dikkatli takibi sonucu yakalandı.
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, F.S. Bahçelievler Mahallesi eski Kahta Caddesi üzerinde tespit edilerek gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi. Yasal süreç titizlikle sürdürülüyor.
Kaynak: İHA
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