Firari Hükümlü Operasyonla Yakalandı

Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, kasten öldürme suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Firari Hükümlü Operasyonla Yakalandı

Aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D., polis ekiplerince yakalandı. Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu gözaltına alınan şüphelinin üzerinde 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Yakalanan hükümlü, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

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Kaynak: İHA

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