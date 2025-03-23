Üç İlde Suç Örgütüne Baskın, 6 Şüpheli Gözaltında

Kütahya'nın Gediz ilçesi ile Uşak ve Afyonkarahisar'da belirlenen 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve nitelikli yağma suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen ekipler, operasyonda 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

7 adrese düzenlenen operasyonlarda 2 milyon 316 bin 240 lira değerinde 80 adet senet ele geçirildi. Evlere yapılan baskınlarda 2 milyon 316 bin 240 lira değerinde 80 adet senet, 891 bin 100 lira değerinde 8 adet araç satış sözleşmesi, ruhsatsız tabanca ve 2 adet fişek, ruhsatsız tüfek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Kaynak: İHA