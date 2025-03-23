Sivas'ta 92 Yaşındaki Kadın Yangın Dumanından Öldü

Sivas Divriği'de 92 yaşındaki Zöhre Ateş'in yalnız yaşadığı evde yangın çıktı. Ateş duman etkilenerek hayatını kaybetti.

Sivas'ta 92 Yaşındaki Kadın Yangın Dumanından Öldü

Sivas'ın Divriği ilçesi Kuluncak köyünde Zöhre Ateş'e ait müstakil evde saat 00.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Divriği Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangında evde yalnız yaşayan Zöhre Ateş, dumandan etkilendi. Ekiplerin dışarıya çıkardığı Ateş, ambulansla Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Zöhre Ateş doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Zöhre Ateş’in cenazesi aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

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